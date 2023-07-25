Нардепа від «ОПЗЖ» Пономарьова відправили в СІЗО без права на заставу

Раніше Генеральний прокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді

Арештовано народного депутата від «ОПЗЖ», який підозрюється у державній зраді. Олександра Пономарьова відправили в СІЗО без права на заставу.

Про це повідомили у Офіс Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів ОГП Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше Генеральний прокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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