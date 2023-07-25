Справа МН17: У Нідерландах подала у відставку суддя, яка намагалась вплинути на процес

Через догану, оголошену раніше за спробу донести теорію змови свого брата до відома суддів, їй більше не дозволили вести кримінальні справи.

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Нідерландська суддя, яка намагалася вплинути на судовий процес у справі MH17, подала у відставку.

Це підтвердив суд у Гаазі, пише на «NOS».

Жінка працювала у суді в Гаазі. Як стверджують у ЗМІ, через догану, оголошену раніше за спробу донести теорію змови свого брата до відома суддів, їй більше не дозволили вести кримінальні справи. Це рідкісний випадок, коли суддя отримує дисциплінарне стягнення.

Брат жінки написав книгу, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою. Суддя роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17.

Жінка назвала висновки Ради безпеки Нідерландів і прокуратури «навмисним і прозорим приховуванням», а деякі дані – «маніпуляцією і брехнею».

Верховний суд постановив, що її рішення підірвали довіру до авторитету та неупередженості судової системи. Верховний суд написав, що суддя може висловити свою думку, але повинен враховувати «вплив цих заяв».

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