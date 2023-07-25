Німеччина і Франція проти продовження обмежень на експорт українського зерна до 5 країн ЄС

Німеччина та Франція не вважають доцільними обмеження на експорт української агропродукції.

Джерело фото: Agravery.com

Німеччина та Франція виступили проти розширення обмежень на експорт українського зерна в п’ятьох східноєвропейських країнах – до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії, – повідомляє Alarabiya news.

Блок із 27 країн знизив мита на український експорт після тотального вторгнення росії, намагаючись допомогти Києву отримати життєво важливі доходи. Але країни ЄС, розташовані вздовж кордону світового аграрного центру, почали забороняти імпорт після того, як їхні фермери протестували проти того, що надлишок українського зерна знижує ціни.

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Європейська комісія повинна чітко дати зрозуміти, що будь-яке продовження обмеження неможливе.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно заявив, що не може бути ніяких односторонніх заходів, «ніяких індивідуальних авантюр, тільки колективна відповідь на виклик дестабілізації ринків».

Речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер заявила, що Брюссель «дуже інтенсивно» працює з п'ятьма країнами-членами ЄС та Україною, намагаючись знайти рішення, зазначивши, що такі заходи є цільовими і тимчасовими.

Вчора Володимир Зеленський різко відреагував на плани продовжити блокування експорту українського зерна, заявивши, що блокування експорту української агропродукції суходолом після 15 вересня у жодному вигляді неприпустиме.

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