Германия и Франция против продления ограничений на экспорт украинского зерна в 5 стран ЕС

Германия и Франция не считают целесообразным ограничение на экспорт украинской агропродукции.

Источник фото: Agravery.com

Германия и Франция выступили против расширения ограничений на экспорт украинского зерна в пяти восточноевропейских странах – в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию, – сообщает Alarabiya news.

Блок из 27 стран снизил пошлины на украинский экспорт после тотального вторжения россии, пытаясь помочь Киеву получить жизненно важные доходы. Но страны ЕС, расположенные вдоль границы мирового аграрного центра, начали запрещать импорт после того, как фермеры протестовали против того, что избыток украинского зерна снижает цены.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Европейская комиссия должна четко дать понять, что любое продолжение ограничения невозможно.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что не может быть никаких односторонних мер, «никаких индивидуальных авантюр, только коллективный ответ на вызов дестабилизации рынков».

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер заявила, что Брюссель «очень интенсивно» работает с пятью странами-членами ЕС и Украиной, пытаясь найти решение, отметив, что такие меры являются целевыми и временными.

Вчера Владимир Зеленский резко отреагировал на планы продолжить блокировку экспорта украинского зерна, заявив, что блокировка экспорта украинской агропродукции по суше после 15 сентября ни в каком виде недопустима.

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