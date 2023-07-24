Зеленський різко відреагував на плани продовжити блокування експорту українського зерна суходолом

Глава держави заявив, що блокування експорту української агропродукції суходолом після 15 вересня у жодному вигляді неприпустиме.

Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відбулася нарада щодо експорту української агропродукції. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, країна вірить в домовленості з Єврокомісією, але готується до будь-якого розвитку подій.

«Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме. Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме», - сказав Зеленський.

Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.