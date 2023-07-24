Спецрезерв квитків для військових: як скористатися послугою

УЗ нагадала про спецрезерв квитків для військових.

Компанія «Укрзалізниця» виділяє спеціальну бронь для військовослужбовців навіть у найбільш піковий для залізниці сезон. Додатково для них також буде запущено спеціальні гарячу лінію зв'язку. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Розподіляють ці броні військові комендатури – мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі, які використовуються. Такі квитки поступають у вільний продаж виключно після того, як всі заявки від військових уже задоволені. Відбувається це не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда, щоб навіть у випадку потреби день-в-день наші захисники та захисниці могли такою бронею скористатись.

Для того, щоб придбати квитки з цієї «військової» броні, передбачені наступні кроки:

звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури (комендатури знаходяться у Львові, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську, ст. ім. Т. Шевченка, Знамʼянці, Одесі, Миколаєві, Подільську, Харкові, Полтаві, Конотопі, Києві, Житомирі, Козятині, Жмеринці, Дніпрі, Запоріжжі та Покровську) або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222: оператори детально проконсультують пасажира по всьому процесу;

у військовій комендатурі пасажиру по предʼявленню військового квитка та документа, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день (посвідчення про відрядження, відпускний квиток), видадуть талон на придбання квитка;

цей талон треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі. За цим документом пасажиру виведуть з-під спеціальної броні квиток і тут же його можна придбати.

Якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури — скористатись спеціальною бронею можна також у всіх касах за предʼявлення ВПД, який дає право на безкоштовну поїздку.

Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.

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