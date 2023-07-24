Спецрезерв билетов для военных: как воспользоваться услугой

УЗ напомнила о спецрезерве билетов для военных.

Компания «Укрзализныця» выделяет специальную бронь для военнослужащих даже в самый пиковый для железной дороги сезон. Дополнительно для них также будут запущены специальные горячую линию связи. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Распределяют эти брони военные комендатуры – минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом используемом рейсе. Такие билеты поступают в свободную продажу исключительно после того, как все заявки от военных уже удовлетворены. Происходит это не раньше, чем за 6 часов до отправки поезда, чтобы даже в случае необходимости изо дня в день наши защитники и защитницы могли такой броней воспользоваться.

Для того чтобы приобрести билеты из этой «военной» брони, предусмотрены следующие шаги:

обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира к военной комендатуре (комендатуры находятся во Львове, Ровно, Ужгороде, Ивано-Франковске, ст. им. Т. Шевченко, Знаменке, Одессе, Николаеве, Подольске, Харькове, Полтаве, Конотопе, Киеве, Житомире, Казатине, Железнодорожном, Запорожском) вать в Контактный центр Укрзализныци на специально выделенную горячую линию по номеру 0 800 503 222: операторы подробно проконсультируют пассажира по всему процессу;

в военной комендатуре пассажиру по предъявлению военного билета и документа, подтверждающего необходимость совершить поездку именно в конкретный день (командировочное удостоверение, отпускной билет), выдадут талон на приобретение билета;

этот талон следует предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале. По этому документу пассажиру выведут из-под специальной брони билет и тут же можно приобрести.

Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры — воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку.

Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях.

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