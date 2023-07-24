В Украине изменились цены на топливо: стало известно, где дешевле

Через неделю в Украине существенно выросли цены на горючее.

В Украине наблюдается рост стоимости оптовых партий дизельного топлива, что приводит к удорожанию ресурса в рознице на заправках. За период с 14 по 21 июля, цены на дизтопливо выросли на 50 копеек за литр, до 41,75 гривен. В то же время стоимость бензина А-95 осталась на прежнем уровне – 43,25 гривен за литр. Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что 21 июля торговля дизелем велась около 40-46 грн/л. А это на 1-1,5 грн/л выше по сравнению с прошлой неделей.

Сейчас самые дешевые цены на юге Украины – в пределах 40-43 грн/л. На западе цена колеблется в пределах 40,25–43 грн/л, на севере – в среднем 41,75 грн/л; в центре страны – в среднем 42 грн/л.

Бензин А-95 торговался в пределах 41-46,5 грн/л. Что 0,5-1 грн/л больше чем неделей раньше.

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