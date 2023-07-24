Более 507 заявок в день: Клименко рассказал о первом месяце работы Единого реестра оружия

В первый месяц работы Единого реестра оружия всего авторизовалось более 15 000 пользователей.

Фото: itvmg.com

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 15 238 пользователей авторизировались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия, подали граждане за первый месяц работы Единого реестра оружия. Об этом он написал на своем телеграмме-канале.

«Это более 507 заявок в день. Сам сервис интуитивно понятен и прозрачен, поэтому количество отклоненных заявок составляет всего 0,87%.

Пока граждане могут подать документы через «Единое окно гражданина» или в магазине по продаже оружия.

Мы сделали еще один шаг к новой безопасной среде в Украине. Движемся дальше», - написал он.

Раньше мы писали, как предоставить документы на получение разрешения на оружие.

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