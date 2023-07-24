Глава НАПК Александр Новиков провел тренинги по добропорядочности для народных депутатов, фото

Судя по фото, опубликованным НАПК, его председатель Александр Новиков рассказал о добропорядочности Сергею Алексееву, Владимиру Арьеву, Юлии Тимошенко и другим народным депутатам.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) показали, как его председатель Александр Новиков работает над обучением представителей власти культуре добропорядочности.

Так, в течение мая-июня 2023 года председатель НАПК Александр Новиков провел тренинги для народных депутатов по особенностям электронного декларирования во время военного положения.

Судя по фото, опубликованным НАПК, Александр Новиков рассказал о добропорядочности Сергею Алексееву, Владимиру Арьеву, Юлии Тимошенко и другим народным депутатам.

Напомним, ранее Офис Генпрокурора объявил о подозрении народному депутату, главе подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Алексееву. Вместе с тем, за него был внесен залог, и сейчас народный депутат находится на свободе.

Как отмечает НАПК, во время учебы обсудили и вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в частности, во время пленарного заседания, при работе в коллегиальных органах, при реализации полномочий единолично.

В настоящее время к участию в тренингах уже присоединились представители фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», депутатская группа «Доверие», внефракционные депутаты.

«Построение системности, культуры и подотчетности – ключевые маркеры добропорядочного должностного лица», – отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

По его словам, проведение таких тренингов особенно важно для народных депутатов, учитывая возможность рассмотрения в парламенте законопроекта о возобновлении электронного декларирования в ближайшее время, как этого ожидают международные партнеры. Поэтому важно подготовить публичных служащих к процессу подачи деклараций.

НАПК разработало обновление, согласно которому субъекты декларирования будут получать всю имеющуюся в реестрах, к которым Национальное агентство имеет автоматизированный доступ, информацию о себе и члене семьи за разные периоды. Это позволит упростить процедуру заполнения декларации и увеличить количество деклараций с достоверными сведениями.

Автор: Наталья Мамченко

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