Нанесение 160 млн грн убытков ГП «Украэрорух»: по делу есть новые детали

Бывшие должностные лица ГП «Украэрорух» подозреваются в злоупотреблении служебным положением.

Фото: glavcom.ua

21 июля прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывших должностных лиц ГП «Обслуживание воздушного движения Украины» (ГП «Украэрорух»), входящего в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, которое привело к нанесению 160 млн. грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В ведомстве отметили, что детективам НАБУ дано поручение открыть стороне защиты материалы для ознакомления.

«В мае 2015 года ГП «Украэрорух» открыло текущие счета в ПАО «Платинум Банк». Вскоре после заключения этого договора госпредприятие получило ряд поручений от Мининфраструктуры по принятию мер по осуществлению обслуживания в других банках, поскольку у «Платинум Банка» были проблемы с платежеспособностью.

Вопреки полученным поручениям и приказам директора «Украэроруха», в ноябре – декабре 2016 года первый заместитель директора и заместитель директора по развитию ГП «Украэрорух» вместо вывода средств со счетов продолжили принимать меры по перерасчету денежных средств в «Платинум банк».

Поэтому, когда в январе 2017 года «Платинум Банк» был признан неплатежеспособным, государственное предприятие понесло миллионные убытки, потеряв 160 млн грн «Украэроруха», которые были перечислены должностными лицами на банковские счета», - говорится в сообщении.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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