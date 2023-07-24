Завдання 160 млн грн збитків ДП «Украерорух»: у справі є нові деталі

Колишні посадові особи ДП «Украерорух» підозрюються у зловживанні службовим становищем.

Фото: glavcom.ua

21 липня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишніх посадових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України» (ДП «Украерорух»), що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, підозрюваних у зловживанні службовим становищем, яке призвело до завдання 160 млн грн збитків державному підприємству. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У відомстві зазначили, що наразі детективам НАБУ надано доручення відкрити стороні захисту матеріали для ознайомлення.

«У травні 2015 року ДП «Украерорух» відкрило поточні рахунки у ПАТ «Платинум Банк». Невдовзі після укладання цього договору держпідприємство отримало низку доручень від Мінінфраструктури щодо вжиття заходів для здійснення обслуговування у інших банках, оскільки «Платинум Банк» мав проблеми з платоспроможністю.

Усупереч отриманим дорученням та наказам директора «Украероруху», у листопаді – грудні 2016 року перший заступник директора і заступник директора з розвитку ДП «Украерорух» замість виведення коштів з рахунків продовжили вживати заходи для перерахунку грошових коштів в «Платинум банк».

Тож коли у січні 2017 року «Платинум Банк» було визнано неплатоспроможним, державне підприємство зазнало мільйонних збитків, втративши 160 млн грн «Украероруху», які були перераховані посадовцями на банківські рахунки», - сказано у повідомленні.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

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