Який потрібно мати стаж для отримання пенсії з інвалідності – деталі

Пенсія з інвалідності призначається у випадку повної або часткової втрати працездатності.

Джерело фото: dsp.gov.ua

Згідно з статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачається призначення пенсії з інвалідності у випадку настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (наприклад, каліцтво, що не пов'язане з роботою, або інвалідність з дитинства).

Залежно від ступеня втрати працездатності, існує три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, а також термін, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи відповідно до законодавства.

Крім того, пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли саме сталася інвалідність – чи це було в період роботи, до влаштування на роботу, чи після припинення роботи.

Обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами закону, що набрав чинності від 1 жовтня 2011 року, є наявність страхового стажу від одного до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.

Розмір пенсії з інвалідності призначається в таких розмірах:

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

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