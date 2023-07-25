Чоловік, який розраховувався знайденою банківською картою, постав перед судом

39-літній черкащанин протягом двох днів розраховувався чужою банківською карткою.

Судом ухвалено обвинувальний вирок за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений протягом двох днів розраховувався чужою банківською карткою. Своїми діями чоловік завдав матеріальної шкоди на загальну суму понад 20 тис. грн.

Вироком суду чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та в порядку ст. 75 КПК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

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