Один суддя працює за 22 суддів: що відбувається із навантаженням у судах

При необхідній нормативній чисельності у 297 суддів в Рівненському окружному адміністративному суді працює 13 суддів, а у Київському окружному адмінсуді – 23 судді при чисельності за нормативами 323 судді, - дані ДСА.

Попит громадян на правосуддя зростає. Про це повідомила Рада суддів, опублікувавши дані з розрахунками нормативів навантаження на суддів за І півріччя 2023 року та кількістю справ і матеріалів, що надійшли на їх розгляд.

При цьому у деяких судах один суддя працює за кілька десятків суддів.

Зокрема, Рівненський окружний адміністративний суд займає перше місце по надходженням справ і матеріалів за І півріччя 2023 року – їх на розгляд суду за 6 місяців надійшло близько 44 тисяч.

«Чисельність суддів з повноваженнями - 13, тобто 13 суддів на всю область, в той час, як за нормативами з такою кількість справ у суді повинно працювати 297 суддів. Тобто, один суддя працює за 22 суддів, і кожен досить непогано справляється, незважаючи на виснаження», - зазначила суддя Рівненського окружного адміністративного суду Ольга Поліщук.

Наступними за кількістю справ та матеріалів, що надійшли у першому півріччі 2023 року, є Київський окружний адмінсуд (надійшло 30 тисяч), якому, як відомо, передаються справи ОАСК, та Житомирський окружний адміністративний суд (близько 24 тисяч надходжень).

Чисельність суддів Київського окружного адмінсуду за нормативами, як зазначається у даних інтерактивної карти, має складати 323 судді (наразі 23 судді, що мають повноваження здійснювати правосуддя), а Житомирського – 214 (наразі 18 суддів з повноваженнями).

Що стосується місцевих загальних судів, то тут першу п’ятірку за кількістю справ та матеріалів формують:

Шевченківський районний суд міста Києва, куди надійшло 25 241 справ та матеріалів за І півріччя 2023 р. Чисельність суддів за нормативами – 71, фактично 32 (станом на 31.03.2023).

Печерський районний суд міста Києва (25 626 справ та матеріалів надійшло, 64 судді за нормативами, фактично 21).

Київський районний суд м. Одеси (22 198 справ та матеріалів за І квартал. Чисельність суддів за нормативами – 74, фактично 22).

Нагадаємо, що 11 червня 2021 року Рада суддів (РСУ) схвалила проект Методики визначення нормативів кадрового забезпечення місцевих та апеляційних судів щодо чисельності суддів. Далі його мала розглянути Вища рада правосуддя і своїм наказом затвердити ДСА.

В свою чергу, Вища рада правосуддя рішенням від 18 січня 2022 року № 54/0/15-22 рекомендувала Раді суддів України переглянути проєкт Методики визначення нормативів кадрового забезпечення місцевих та апеляційних судів щодо чисельності суддів, схвалений рішенням РСУ від 11 червня 2021 року № 17, у частині використання у формулі з розрахунку нормативної чисельності суддів умовної кількості робочих днів, які суддя використовує у році для здійснення правосуддя, – не 215, а 205 днів, а ДСА України під час застосування Методики визначення нормативів кадрового забезпечення місцевих та апеляційних судів щодо чисельності суддів враховувати умовну кількість робочих днів, які суддя використовує у році для здійснення правосуддя, що застосовується під час розрахунку нормативної чисельності суддів, – 205 робочих днів.

Детальніше про Методику можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети» «Скільки буде суддів у судах: нова методика розрахунку кількості суддів».

Так, за твердженнями користувачів соцмереж у профільних групах, виглядає ситуація зі справами у КОАС.

Автор: Наталя Мамченко

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