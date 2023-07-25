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Один судья работает за 22 судей: что происходит с нагрузкой в судах

07:45, 25 июля 2023
При необходимой нормативной численности у 297 судей в Ровенском окружном административном суде работают 13 судей, а в Киевском окружном админсуде – 23 судьи при численности по нормативам 323 судьи, - данные ГСА.
Один судья работает за 22 судей: что происходит с нагрузкой в судах
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Спрос граждан на правосудие растет. Об этом сообщил Совет судей, опубликовав данные по расчетам нормативов нагрузки на судей за I полугодие 2023 года и количеству дел и материалов, поступивших на их рассмотрение.

При этом в некоторых судах один судья работает за несколько десятков судей.

В частности, Ровенский окружной административный суд занимает первое место по поступлению дел и материалов за I полугодие 2023 года – их на рассмотрение суда за 6 месяцев поступило около 44 тысяч.

«Численность судей с полномочиями – 13, то есть 13 судей на всю область, в то время как по нормативам с таким количеством дел в суде должно работать 297 судей. То есть один судья работает за 22 судей, и каждый достаточно неплохо справляется, несмотря на истощение», - отметила судья Ровенского окружного административного суда Ольга Полищук.

Следующими по количеству дел и материалов, поступивших в первом полугодии 2023 года, является Киевский окружной админсуд (поступило 30 тысяч), которому, как известно, передаются дела ОАСК, и Житомирский окружной административный суд (около 24 тысяч поступлений).

Численность судей Киевского окружного админсуда по нормативам, как отмечается в данных интерактивной карты, должна составлять 323 судьи (в настоящее время 23 судьи, которые имеют право осуществлять правосудие), а Житомирского – 214 (сейчас 18 судей с полномочиями).

Что касается местных общих судов, то первую пятерку по количеству дел и материалов формируют:

Шевченковский районный суд Киева, куда поступило 25 241 дел и материалов за I полугодие 2023 г. Численность судей по нормативам – 71, фактически 32 (по состоянию на 31.03.2023).

Печерский районный суд города Киева (25626 дел и материалов поступило, 64 судьи по нормативам, фактически 21).

Киевский районный суд г. Одессы (22 198 дел и материалов за I квартал. Численность судей по нормативам – 74, фактически 22).

Напомним, что 11 июня 2021 года Совет судей (ССУ) одобрил проект Методики определения нормативов кадрового обеспечения местных и апелляционных судов по численности судей. Далее его должен рассмотреть Высший совет правосудия и своим приказом утвердить ГСА.

В свою очередь, Высший совет правосудия решением от 18 января 2022 г. № 54/0/15-22 рекомендовал Совету судей Украины пересмотреть проект Методики определения нормативов кадрового обеспечения местных и апелляционных судов относительно численности судей, одобренный решением ССУ от 11 июня 2021 г. № 17, используя в году для осуществления правосудия – не 215, а 205 дней, а ГСА Украины при применении Методики определения нормативов кадрового обеспечения местных и апелляционных судов относительно численности судей учитывать условное количество рабочих дней, которые судья использует в году для осуществления правосудия, применяемого при расчете нормативной численности судей – 205 рабочих дней.

Детальнее о Методике можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты» «Сколько будет судей в судах: новая методика расчета количества судей».

Так, по утверждениям пользователей соцсетей в профильных группах, обстоит ситуация с делами в КОАС.

Автор: Наталья Мамченко

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