В АРМА обсудили предложения по усовершенствованию структуры центрального аппарата агентства

Руководитель АРМА Елена Дума подчеркнула необходимость оперативного внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организационно-штатной структуры АРМА.

Источник фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что под председательством руководительницы АРМА Елены Думы состоялось совещание с участием руководителей самостоятельных структурных подразделений, в ходе которого подробно обсуждены предложения по усовершенствованию структуры центрального аппарата Национального агентства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Начальники подразделений предоставили обоснование своих предложений по оптимизации штатной численности работников, созданию новых и реорганизации имеющихся структурных единиц с учетом новых полномочий и увеличения объемов нагрузок, а также с целью повышения эффективности и улучшения показателей по основным направлениям работы АРМА.

В ходе совещания было отмечено, что по состоянию на сегодняшний день Агентство работает в условиях секвестированного бюджета, что существенно ограничивает имеющиеся возможности по усилению кадрового потенциала, в то же время перед АРМА встает все больший объем задач во время военного положения.

Елена Дума подчеркнула необходимость оперативного внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организационно-штатной структуры АРМА, в частности, согласование норм Специального закона и Положение о Нацагентстве. Кроме того, Глава АРМА сообщила присутствующим о результатах совещания с руководителями межрегиональных теруправлений Агентства, которое состоялось в конце прошлой недели и также касалось вопроса оптимизации структуры МТУ», - говорится в сообщении.

Источник фото: АРМА

Ранее сообщалось, что Агентство по управлению арестованными активами декларирует курс на эффективность и прозрачность: что в планах АРМА.

Добавим, в АРМА заявили, что готовы к открытию Реестра арестованных активов.

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