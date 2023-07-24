Спасо-Преображенский собор в Одессе под угрозой обрушения

Как можно скорее собор нуждается в демонтаже и новой кровле.

Источник фото: odessa-life.od.ua

Одна из стен Спасо-Преображенского собора в Одессе имеет нестабильное положение и может произойти внезапное неуправляемое обрушение, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Мэр Одессы Геннадий Труханов провел оперативное совещание по вопросу проведения противоаварийных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, куда накануне попала российская ракета. Эксперты фиксируют, что может произойти внезапное неуправляемое обрушение, поэтому начать работу необходимо в кратчайшие сроки. Первоначально необходимо демонтировать аварийно-опасный участок стены и сделать кровлю во избежание затопления в случае дождя.

Напомним, что в Одессу в ближайшее время прибудет миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить повреждение объектов культурного наследия.

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