Спасо-Преображенський собор в Одесі під загрозою обвалу

Якомога швидше собор потребує демонтажу та нової покрівлі.

Джерело фото: odessa-life.od.ua

Одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення і може відбутися раптове некероване обвалення, – повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов провів оперативну нараду з питання проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, куди напередодні влучила російська ракета. Експерти фіксують, що може відбутися раптове некероване обвалення, тож розпочати роботи необхідно у найкоротші терміни. Першочергово необхідно демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни та зробити покрівлю аби уникнути затоплення у разі дощу.

Нагадаємо, що до Одеси найближчим часом прибуде місія ЮНЕСКО аби оцінити пошкодження об'єктів культурної спадщини.

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