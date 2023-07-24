У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі: відео справжнього апокаліпсису

На грецьких островах Евія та Корфу сталися лісові пожежі.

У Греції на островах Евія та Корфу спалахнули масштабні лісові пожежі. На островах влада наказала жителям евакуюватися в інші населені пункти, передає The Guardian.

За даними місцевої поліції, 16 000 людей було евакуйовано по суші та 3 000 по морю з 12 сіл та кількох готелів.

Наразі ведуть боротьбу з пожежами понад 450 рятувальників та сім літаків із ЄС. На даний момент налічується 82 лісові пожежі по всій країні, 64 з яких спалахнули 23 липня - у найспекотніший день літа.

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