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Українська марка «Русскій воєнний корабль, іді…!» отримала «філателістичний Оскар»

20:27, 24 липня 2023
У конкурсі взяли участь 35 країн світу.
Українська марка «Русскій воєнний корабль, іді…!» отримала «філателістичний Оскар»
Джерело фото: processer.media
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Українська поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді…!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, здобула найвищу нагороду на премії «Азіаго», яку також називають «філателістичним Оскаром». Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

В Укрпошті зазначають, що таку відзнаку марка отримала за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення. Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці «Русскій воєнний корабль, іді…!» зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися. Автор ескізу – Борис Грох.

До складу журі конкурсу входили видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарі, чиновники. Загалом у конкурсі взяли участь 35 країн. Нагороду для «Укрпошти» отримав генеральний консул України у Мілані Андрій Картиш.

Раніше «Укрпошта» отримала відзнаку міжнародної премії «World Post & Parcel Awards 2023» і стала найкращою у категорії «Філателістична кампанія 2022 року».

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