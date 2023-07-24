Став відомим останній наказ голови ДСА перед викриттям детективами НАБУ

Голова ДСА передав комплекси фіксації судового засідання колишнього ОАСК в Херсонський апеляційний суд.

Голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков 24 липня 2023 року вніс зміни до Плану заходів з ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва, затвердженого ще 20 грудня 2022 року.

Згідно з новими змінами у Наказ, голова ДСА розпорядився передати три комплекти фіксування судового засідання в режимі звуко, відео запису та відеоконференцзв’язку з Окружного адміністративного суду міста Києва у Херсонський апеляційний суд.

Відповідне обладнання має бути передано в Херсонський апеляційний суд протягом місяця.

Нагадаємо, що будівля Херсонського апеляційного суду під час бойових дій зазнала руйнувань, матеріально-технічне обладнання суду також суттєво постраждало.

Свою процесуальну діяльність після тривалої перерви Херсонський апеляційний суд відновив 12 червня.

З повним текстом наказу голови ДСА можна ознайомитися нижче:

Також, зазначимо, що вранці 24 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили про викриття голови ДСА Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Автор В’ячеслав Хрипун

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