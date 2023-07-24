Стал известен последний приказ главы ГСА перед разоблачением детективами НАБУ

Глава ГСА передал комплексы фиксации судебного заседания бывшего ОАСК в Херсонский апелляционный суд.

Председатель Государственной судебной администрации Алексей Сальников 24 июля 2023 года внес изменения в План мероприятий по ликвидации Окружного административного суда города Киева, утвержденного еще 20 декабря 2022 года.

Согласно новым изменениям в Приказе, глава ГСА распорядился передать три комплекта фиксации судебного заседания в режиме звуко, видеозаписи и видеоконференцсвязи из Окружного административного суда города Киева в Херсонский апелляционный суд.

Соответствующее оборудование должно быть передано в Херсонский апелляционный суд в течение месяца.

Напомним, что здание Херсонского апелляционного суда во время боевых действий серьезно пострадало, материально-техническое оборудование суда также понесло существенные убытки.

Свою процессуальную деятельность после продолжительного перерыва Херсонский апелляционный суд возобновил 12 июня.

С полным текстом приказа главы ГСА можно ознакомиться ниже:

Также отметим, что утром 24 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о разоблачении главы ГСА Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Автор Вячеслав Хрипун

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