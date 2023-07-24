С августа дети смогут бесплатно обратиться за юридической помощью

С 1 августа вступают в силу изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи». Отныне дети, достигшие возраста 14 лет, смогут самостоятельно бесплатно обращаться за юридической помощью, – сообщает Образовательный омбудсмен.
Куда обращаться:
- в контактный центр системы БПП по номеру 0 800 213 103 в будни с 8:00 до 18:00, звонки бесплатные;
- позвонив через приложение Telegram на номер +380677213103;
- написав в телеграмм-бот «Бесплатная правовая помощь» и нажав кнопку «Получить консультацию»;
- в ближайшее бюро правовой помощи;
Кроме того, правовые консультации можно посмотреть на справочно-информационной платформе правовых консультаций WikiLegalAid.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.