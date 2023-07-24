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Стал известен последний приказ главы ГСА перед разоблачением детективами НАБУ

Глава ГСА передал комплексы фиксации судебного заседания бывшего ОАСК в Херсонский апелляционный суд.

Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти

Председатель Комитета Денис Маслов придерживается мнения, что за счет повышения верхнего предела санкции за коррупцию и введения в Уголовный кодекс отдельного раздела можно ее побороть.

Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестр судебных решений

Доступ к Реестру судебных решений смогут ограничивать на основании постановления следователя или прокурора, - Высший совет правосудия внезапно решил изменить свою позицию.

Верховная Рада уточнит основания пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам в делах об установлении дееспособности лица

В обоснование законопроекта депутаты ссылаются на постановление Верховного Суда Украины, где определено, что если судебный акт отменен, то он не порождает никаких правовых последствий с момента его принятия.

26 июля ВККС объявит результаты экзамена, который сдали кандидаты на должности судей из числа адвокатов, прокуроров, ученых

Более 360 кандидатов на должности судей ждали результатов практического задания почти 4 года.

  1. В Украине

С августа дети смогут бесплатно обратиться за юридической помощью

17:25, 24 июля 2023
Воспользоваться возможностью смогут подростки в возрасте от 14 лет.
С августа дети смогут бесплатно обратиться за юридической помощью
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С 1 августа вступают в силу изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи». Отныне дети, достигшие возраста 14 лет, смогут самостоятельно бесплатно обращаться за юридической помощью, – сообщает Образовательный омбудсмен.

Куда обращаться:

  • в контактный центр системы БПП по номеру 0 800 213 103 в будни с 8:00 до 18:00, звонки бесплатные;
  • позвонив через приложение Telegram на номер +380677213103;
  • написав в телеграмм-бот «Бесплатная правовая помощь» и нажав кнопку «Получить консультацию»;
  • в ближайшее бюро правовой помощи;

Кроме того, правовые консультации можно посмотреть на справочно-информационной платформе правовых консультаций WikiLegalAid.

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