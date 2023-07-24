С августа дети смогут бесплатно обратиться за юридической помощью

Воспользоваться возможностью смогут подростки в возрасте от 14 лет.

С 1 августа вступают в силу изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи». Отныне дети, достигшие возраста 14 лет, смогут самостоятельно бесплатно обращаться за юридической помощью, – сообщает Образовательный омбудсмен.

Куда обращаться:

в контактный центр системы БПП по номеру 0 800 213 103 в будни с 8:00 до 18:00, звонки бесплатные;

позвонив через приложение Telegram на номер +380677213103;

написав в телеграмм-бот «Бесплатная правовая помощь» и нажав кнопку «Получить консультацию»;

в ближайшее бюро правовой помощи;

Кроме того, правовые консультации можно посмотреть на справочно-информационной платформе правовых консультаций WikiLegalAid.

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