Бизнесмен за 1 млн грн хотел подкупить сотрудника СБУ, чтобы присвоить землю на полигоне ВСУ

В Николаевской области был разоблачен предприниматель, который «захватил» 400 га земли на военном полигоне «Широкий лан».

Служба безопасности Украины сообщила, что в Николаевской области был разоблачен предприниматель, который пытался дать взятку сотруднику СБУ. Об этом говорится на официальном сайте спецслужбы.

По данным следствия, этот коммерсант является фигурантом уголовного производства по самовольному занятию 400 га земли на военном полигоне «Широкий лан».

«За 1 млн грн взятки он предлагал украинскому спецслужбе повлиять на следователя Национальной полиции. В частности, фигурант просил снять арест с земельного участка, который предприниматель «захватил» для ведения аграрного бизнеса.

Однако сотрудник Службы безопасности сразу доложил своему руководству о полученном «предложении».

Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия коммерсанта и задержать его на «горячем» при передаче части неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 6 млн грн.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет с конфискацией имущества.

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