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  1. В Україні

Бізнесмен за 1 млн грн хотів підкупити співробітника СБУ, щоб привласнити землю на полігоні ЗСУ

17:02, 24 липня 2023
На Миколаївщині було викрито підприємця, який «захопив» 400 га землі на військовому полігоні «Широкий лан».
Бізнесмен за 1 млн грн хотів підкупити співробітника СБУ, щоб привласнити землю на полігоні ЗСУ
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Служба безпеки України повідомила, що на Миколаївщині було викрито підприємця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ. Про це йдеться на офіційному сайті спецслужби.

За даними слідства, цей комерсант є фігурантом кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 га землі на військовому полігоні «Широкий лан».

«За 1 млн грн хабаря він пропонував українському спецслужбісту вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема, фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець «захопив» для ведення аграрного бізнесу.

Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману «пропозицію».

Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії комерсанта і затримати його на «гарячому» під час передачі частини неправомірної вигоди», - сказано у повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав затриманому запобіжний захід ˗ тримання під вартою із можливістю внесення застави 6 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загороджує до 8 років з конфіскацією майна.

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