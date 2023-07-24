Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Новіков незаконно звільнив його з посади

Вважаю прийняте рішення безпідставним, незаконним та несправедливим, - заступник голови НАЗК Андрій Вишневський про наказ щодо звільнення «у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків».

ВККС затвердила персоналізовані результати 368 кандидатів на посади суддів – прохідний бал 157,5

У подальшому буде визначено рейтинг кандидатів на вакантні посади суддів

Верховний Суд постановив, що військовослужбовець заслуговує на позбавлення волі без можливості звільнення з випробуванням, щоб інші військовослужбовці не подумали, що вони можуть ігнорувати накази командирів

Верховний Суд зайняв державницьку позицію і вирішив, що каяття у даному випадку не дозволяє звільнити військовослужбовця від покарання з випробуванням, і він заслуговує на 5 років позбавлення волі, бо в іншому випадку військовослужбовці будуть вважати, що можуть не виконувати накази командирів.

Члени ВККС будуть дотримуватися гендерної рівності, а суддів планують призначати за стандартами меритократії

Уряд Великобританії «взяв шефство» над Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

За якими правилами відбудеться новий конкурс до Конституційного Суду, - відома фінальна версія закону

Верховна Рада готується ухвалити закон про новий порядок відбору кандидатів на крісло судді Конституційного Суду з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

  1. В Україні

Пасажири потягів зможуть отримувати кешбек за поїздки на таксі з/до залізничних вокзалів Києва

23:02, 24 липня 2023
За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%.
Пасажири потягів зможуть отримувати кешбек за поїздки на таксі з/до залізничних вокзалів Києва
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Пасажири Укрзалізниці можуть отримувати кешбек за поїздки на таксі Uber з/до залізничних вокзалів Києва.

Як розповіли в УЗ, відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив’язаним email-акаунтам.

«Просто купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці або на сайті та отримуйте повідомлення від Uber з нагадуванням про своєчасний виїзд на вокзал. Застосунок автоматично включатиме вашу поїздку поїздом до Uber Travel та пропонуватиме замовити відповідну поїздку заздалегідь», - сказано у повідомленні.

Як налаштувати опцію:

  1. Активуйте в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрийте застосунок та натисніть кнопку «Travel» у головному меню;
  2. Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft;
  3. Надайте Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку;
  4. Купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці;
  5. Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber;
  6. Тепер ви можете замовити поїздку заздалегідь: авто очікуватиме вас в обраному місці в обраний час.

Зазначається, що за кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок.

Також ми розповідали, що в застосунку УЗ тепер можна придбати квитки з пересадкою в межах одного поїзда.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області