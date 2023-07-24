Пасажири потягів зможуть отримувати кешбек за поїздки на таксі з/до залізничних вокзалів Києва

За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%.

Зображення: freepik.com

Пасажири Укрзалізниці можуть отримувати кешбек за поїздки на таксі Uber з/до залізничних вокзалів Києва.

Як розповіли в УЗ, відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив’язаним email-акаунтам.

«Просто купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці або на сайті та отримуйте повідомлення від Uber з нагадуванням про своєчасний виїзд на вокзал. Застосунок автоматично включатиме вашу поїздку поїздом до Uber Travel та пропонуватиме замовити відповідну поїздку заздалегідь», - сказано у повідомленні.

Як налаштувати опцію:

Активуйте в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрийте застосунок та натисніть кнопку «Travel» у головному меню; Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft; Надайте Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку; Купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці; Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber; Тепер ви можете замовити поїздку заздалегідь: авто очікуватиме вас в обраному місці в обраний час.

Зазначається, що за кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок.

Також ми розповідали, що в застосунку УЗ тепер можна придбати квитки з пересадкою в межах одного поїзда.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.