Парламент Ізраїлю, незважаючи на протести, схвалив першу частину суперечливої судової реформи

За першу частину суперечливої судової реформи прем'єра Біньяміна Нетаньяху проголосували більшість депутатів парламенту Ізраїлю.

Фото: bloomberg.com

У понеділок, 24 липня, депутати Кнесету (парламент Ізраїлю) більшістю голосів схвалили у другому та третьому читаннях перший законопроект у рамках судової реформи, який викликав масові протести опозиції, передає Bloomberg.

Більшістю у 64 голоси правляча коаліція Ізраїлю проголосувала у другому та третьому читаннях за відміну принципу неприйнятності, який позбавляє Верховний суд права скасовувати рішення уряду та парламенту.

56 опозиційних парламентаріїв вирішальне голосування бойкотували та залишили залу засідань.

Прихильники законопроєкту стверджують, що нинішній стандарт «обґрунтованості» надає суддям надмірні повноваження щодо прийняття рішень обраними посадовими особами. Критики кажуть, що вилучення цієї норми, яка застосовується нечасто, дозволить уряду ухвалювати свавільні рішення, здійснювати неправомірні призначення або звільнення і відкриє двері для корупції.

Раніше президент США Байден порадив прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньяху не поспішати із судовою реформою.

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