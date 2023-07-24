Президент США Байден порадив прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньяху не поспішати із судовою реформою — Axios

Байден закликав Нетаньяху спробувати досягти широкого консенсусу щодо свого законопроєкту про судову реформу.

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Президент США Джо Байден закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не рухатися вперед із запланованим голосуванням ізраїльського Кнесету щодо законопроекту, який є частиною урядової реформи судової системи.

Про це пише «Axios».

У виданні зазначають, що минулого тижня під час телефонної розмови Байден закликав Нетаньяху спробувати досягти широкого консенсусу щодо свого законопроєкту про судову реформу.

«З точки зору друзів Ізраїлю в Сполучених Штатах, схоже, що поточна пропозиція судової реформи викликає суттєві розбіжності. Враховуючи низку загроз і викликів, з якими зараз стикається Ізраїль, ізраїльським лідерам немає сенсу поспішати з цим — слід зосередитися на об’єднанні людей і пошуку консенсусу», — цитує Байдена видання.

ЗМІ повідомляє, що антиурядові демонстрації досягли безпрецедентного рівня на вихідних, коли десятки тисяч ізраїльтян пройшли маршем із Тель-Авіва до Єрусалиму в сильну спеку, щоб протестувати проти закону. У суботу, 22 липня, понад 250 тисяч ізраїльтян вийшли на демонстрації в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та інших містах країни.

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