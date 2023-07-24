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  1. В мире

Президент США Байден посоветовал премьер-министру Израилю Нетаньяху не торопиться с судебной реформой — Axios

09:44, 24 июля 2023
В СМИ отмечают, что Байден призвал Нетаньяху попытаться достичь широкого консенсуса по поводу своего законопроекта о судебной реформе.
Президент США Байден посоветовал премьер-министру Израилю Нетаньяху не торопиться с судебной реформой — Axios
Источник фото: Flickr
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Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не двигаться вперед с запланированным голосованием израильского Кнессета по законопроекту, который является частью правительственной реформы судебной системы.

Об этом пишет «Axios».

В издании отмечают, что на прошлой неделе во время телефонного разговора Байден призвал Нетаньяху попытаться достичь широкого консенсуса по поводу своего законопроекта о судебной реформе.

«С точки зрения друзей Израиля в Соединенных Штатах похоже, что текущее предложение судебной реформы вызывает существенные разногласия. Учитывая ряд угроз и вызовов, с которыми сейчас сталкивается Израиль, израильским лидерам нет смысла спешить с этим — следует сосредоточиться на объединении людей и поиске консенсуса», — цитирует Байдена издание.

СМИ сообщает, что антиправительственные демонстрации достигли беспрецедентного уровня в выходные, когда десятки тысяч израильтян прошли маршем из Тель-Авива в Иерусалим в сильную жару, чтобы протестовать против закона. В субботу, 22 июля, более 250 тысяч израильтян вышли на демонстрации в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах страны.

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