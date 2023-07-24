В Крыму остановили движение по железной дороге в Джанкойском районе из-за взрывов на складе боеприпасов

В Крыму есть попадание в склад боеприпасов оккупантов, объявили эвакуацию в радиусе 5 км.

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил о попадании в склад боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе, при этом он утверждает якобы над Крымом сбили 11 дронов.

«В небе над Крымом сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 БПЛА противника.

Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе», - говорится в сообщении.

Также Аксенов заявил, что оккупанты приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

Кроме того, они решили эвакуировать население близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрыва в Джанкойском районе.

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