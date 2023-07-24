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  1. В Украине

За три года, с момента запуска услуги по предоставлению улучшенных условий в СИЗО, камеры принесли почти 21,5 млн грн

13:09, 24 июля 2023
Подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, также пользуется спросом.
За три года, с момента запуска услуги по предоставлению улучшенных условий в СИЗО, камеры принесли почти 21,5 млн грн
Источник фото: Denis Malyuska / Facebook
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С начала введения правительственного экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины в специальный фонд Министерства юстиции за счет платных камер поступило почти 21,5 миллиона гривен с 2020 года.

Об этом рассказал заместитель Министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов в одном из интервью.

«Стоимость услуги за сутки стартует иногда даже от 290 гривен и доходит до около 2000 гривен за сутки. Весь этот прайс находится на сайте Министерства юстиции, на специальном ресурсе, где можно забронировать такую камеру, и там действуют скидки. Если это покупка на неделю или месяц, то стоимость несколько меньше, чем если брать посуточно», - рассказал заместитель Министра.

По его словам, оплата за подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, уже также пользуется спросом.

«Ввели такую услугу несколько в качестве шутки, но это тоже пользуется популярностью. Часть денежных средств поступила за счет приобретения подарочных сертификатов. То есть, кто-то может купить подарочный сертификат на сайте Министерства юстиции», - отметил Сергей Орлов.

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