Офис Генпрокурора расследует участие Белорусского Красного Креста в депортации украинских детей

Андрей Костин надеется, что МККК рассмотрит этот вопрос и примет соответствующие меры.

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Офис Генерального прокурора начал расследование относительно участия Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей.

Об этом сообщил Генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных россией территорий в беларусь является соучастием в совершении международного преступления.

«Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также Основополагающие принципы Движения Красного Креста. Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добродетели и примет соответствующие меры. Со своей стороны мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей», - сообщил Костин.

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