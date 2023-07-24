Офис Генпрокурора расследует участие Белорусского Красного Креста в депортации украинских детей

Офис Генерального прокурора начал расследование относительно участия Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей.
Об этом сообщил Генпрокурор Андрей Костин.
По его словам, участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных россией территорий в беларусь является соучастием в совершении международного преступления.
«Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также Основополагающие принципы Движения Красного Креста. Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добродетели и примет соответствующие меры. Со своей стороны мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей», - сообщил Костин.
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