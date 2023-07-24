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  1. В Україні

Офіс Генпрокурора розслідує участь Білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей

10:40, 24 липня 2023
Андрій Костін сподівається, що МКЧХ розгляне це питання та вживе відповідних заходів.
Офіс Генпрокурора розслідує участь Білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей
Джерело фото: ЗМІ
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Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування щодо участі Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей.

Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, участь Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей з тимчасово окупованих росією територій до білорусі є співучастю в скоєнні міжнародного злочину.

«Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів. Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити  відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей», - повідомив Костін.

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