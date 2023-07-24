У Києві на проспекті Науки стався провал на проїжджій частині дороги

Рух автотранспорту не перекривався, є можливість об’їхати аварійну ділянку.

Ілюстративне зображення із відкритих джерел

На проспекті Науки стався провал на проїжджій частині, де поблизу проходять мережі «Київводоканалу».

Як інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», провал утворився на розвороті громадського транспорту. Вулична каналізаційна мережа проходить у 10 метрах від провалу.

Рух автотранспорту не перекривався, адже є можливість об’їхати аварійну ділянку. Також продовжують курсувати тролейбуси № 1 та № 11.

Повідомляється, що місце аварійної ситуації огородили, фахівці додатково його обстежать.

«Розташована поруч водопровідна мережа діаметром 400 мм, яка проходить під тротуаром, та водопровідні колодязі в технічно справному стані», - сказано у повідомленні.

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