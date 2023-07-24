Вночі безпілотники атакували москву та Крим, фото

У ЗМІ пишуть, що москву атакували безпілотники близько четвертої ранку.

Джерело фото: ЗМІ

Сьогодні вночі безпілотники атакували Крим та столицю росії – москву.

«РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше», - написав Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У ЗМІ пишуть, що москву атакували безпілотники близько четвертої ранку. Пошкоджені два нежитлові будинки. Також повідомляється, що неподалік одного з них розташована будівля міністерства оборони росії.

Джерело фото: ЗМІ

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