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Принцип res judicata та обрахунок строку на апеляційне оскарження судового рішення у разі оголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини такого рішення: позиція ВС.

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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

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  1. У світі

Вночі безпілотники атакували москву та Крим, фото

08:28, 24 липня 2023
У ЗМІ пишуть, що москву атакували безпілотники близько четвертої ранку.
Вночі безпілотники атакували москву та Крим, фото
Джерело фото: ЗМІ
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Сьогодні вночі безпілотники атакували Крим та столицю росії – москву.

«РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше», - написав Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У ЗМІ пишуть, що москву атакували безпілотники близько четвертої ранку. Пошкоджені два нежитлові будинки. Також повідомляється, що неподалік одного з них розташована будівля міністерства оборони росії.

Джерело фото: ЗМІ

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