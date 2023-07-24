«Мапу Буданова» продали за 14 мільйонів гривень: куди підуть гроші

Легендарна карта карта із поділеною на частини територією росії з кабінету Буданова пішла з молотка за 14 000 000 гривень.

Легендарна карта карта із поділеною на частини територією росії з кабінету начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова пішла з молотка за 14 000 000 гривень.

Керівник української воєнної розвідки передав її для волонтера Сергія Притули, фонд якого нині проводить збір на закупівлю 5-ти комплексів БПЛА EOS для потреб штурмових підрозділів ГУР МО України.

Виручені в межах благодійного аукціону гроші за карту, власником якої став пан Михайло, покривають понад 10% від необхідної суми збору.

У ГУР зазначають, що Фонд збирає 120 мільйонів гривень на придбання 5-ти наземних станцій управління та 15 БПЛА EOS C VTOL для українських розвідників-спецпризначенців.

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