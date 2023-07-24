«Карту Буданова» продали за 14 миллионов гривен: куда пойдут деньги

Легендарная карта с разделенной на части территорией россии из кабинета Буданова ушла с молотка за 14 000 000 гривен.

Легендарная карта с разделенной на части территорией россии из кабинета начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова ушла с молотка за 14 000 000 гривен.

Руководитель украинской военной разведки передал ее для волонтера Сергея Притулы, фонд которого проводит сбор на закупку 5-ти комплексов БПЛА EOS для нужд штурмовых подразделений ГУР МО Украины.

Вырученные в рамках благотворительного аукциона деньги за карту, владельцем которой стал господин Михаил, покрывают более 10% от необходимой суммы сбора.

В ГУР отмечают, что Фонд собирает 120 миллионов гривен на приобретение 5-ти наземных станций управления и 15 БПЛА EOS C VTOL для украинских разведчиков-спецназначенцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.