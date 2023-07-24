Ночью беспилотники атаковали москву и крым, фото

В СМИ пишут, что москву атаковали беспилотники около четырех утра.

Источник фото: СМИ

Сегодня ночью беспилотники атаковали Крым столицу россии - москву.

«РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо окупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше», – написал Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В СМИ пишут, что москву атаковали беспилотники около четырех утра. Повреждены два нежилых дома. Также сообщается, что недалеко от одного из них расположено здание министерства обороны россии.

Источник фото: СМИ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.