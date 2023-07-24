В Киеве на проспекте Науки произошел провал на проезжей части дороги

Движение автотранспорта не перекрывалось, есть возможность объехать аварийный участок.

Иллюстративное изображение из открытых источников

На проспекте Науки произошел провал на проезжей части, где поблизости проходят сети «Киевводоканала».

Как информируют в ЧАО «АК «Киевводоканал», провал образовался на развороте общественного транспорта. Уличная канализационная сеть проходит в 10 метрах от провала.

Движение автотранспорта не перекрывалось, ведь есть возможность объехать аварийный участок. Также продолжают курсировать троллейбусы №1 и №11.

Сообщается, что место аварийной ситуации огородили, специалисты его дополнительно обследуют.

«Расположена рядом водопроводная сеть диаметром 400 мм, которая проходит под тротуаром, и водопроводные колодцы в технически исправном состоянии», - сказано в сообщении.

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