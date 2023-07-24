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За три роки, з моменту запуску послуги з надання поліпшених умов у СІЗО, камери принесли майже 21,5 млн грн

13:09, 24 липня 2023
Подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, також користується попитом.
За три роки, з моменту запуску послуги з надання поліпшених умов у СІЗО, камери принесли майже 21,5 млн грн
Джерело фото: Denis Malyuska / Facebook
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Від початку запровадження урядового експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України до спеціального фонду Міністерства юстиції за рахунок платних камер надійшло майже 21,5 мільйон гривень з 2020 року.

Про це розповів заступник Міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов розповів в одному із інтерв'ю.

«Вартість послуги за добу стартує подекуди навіть від 290 гривень і доходить до близько 2000 гривень за добу. Весь цей прайс є на сайті Міністерства юстиції, на спеціальному ресурсі, де можна забронювати таку камеру, і там діють знижки. Якщо це покупка на тиждень або на місяць, то вартість дещо менша, ніж якщо брати подобово», - розповів заступник Міністра.

За його словами, сплата за подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, вже також користується попитом.

«Запровадили таку послугу дещо в якості жарту, але це також користується популярністю. Частина коштів надійшла за рахунок придбання подарункових сертифікатів. Тобто хтось може купити подарунковий сертифікат на сайті Міністерства юстиції», - зазначив Сергій Орлов.

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