В Криму зупинили рух залізницею в Джанкойському районі через вибухи на складі боєприпасів

У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів, оголосили евакуацію в радіусі 5 км.

Так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, при цьому він стверджує нібито над Кримом збили 11 дронів.

«У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.

Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі», - сказано у повідомленні.

Також Аксьонов заявив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.

Крім того вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.

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