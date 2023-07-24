До Одеси прибуде місія ЮНЕСКО аби оцінити пошкодження об'єктів культурної спадщини

росію закликають виключити зі складу країн-учасниць ЮНЕСКО.

Джерело фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

Місія ЮНЕСКО найближчими днями прибуде до Одеси та проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

В Організації прирівняли до воєнного злочину умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження. Однак зауважили, що росія й досі має членство в ЮНЕСКО.

«Очікуємо активних дій задля збереження та відновлення нашого культурного спадку та закликаємо виключити росію зі складу країн-учасниць Організації», – сподіваються в Мінкульті.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня росія атакувала пам’ятку під захистом ЮНЕСКО – пошкоджено історичний центр Одеси, зруйновано найбільший православний храм міста Спасо-Преображенський кафедральний собор. В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 25 пам'яток архітектури.

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