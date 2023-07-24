В Укргідроенерго заявили, що рівень води в районі ДніпроГЕСу досяг критичного

Наразі планують зробити кроки, які дозволять підняти рівень води у Дніпрі на 1 метр.

Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що рівень води в Дніпрі в районі ДніпроГЕСу досяг критично-необхідного для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції. Про це він сказав в інтерв’ю Forbes.

«Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м», - розповів він.

За словами Сироти, очікується зниження рівня води до 11 метрів, але комунальники очікують і готуються до складної зими, тому шукають виходи із ситуації.

«Ми очікуємо складної зими, коли знадобиться вся балансувальна потужність. Тому плануємо зробити насип біля ДніпроГЕС, який дозволить підняти рівень води на 1 метр. Важливо зробити його до початку осінньо-зимового періоду», - додав він.

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