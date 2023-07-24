У метро в Києві з'являться модульні лави для сидіння

Конструкція лави складається з двох сегментів, які легко та швидко кріпляться між собою.

Джерело фото: redcross.org.ua

У Київському метрополітені встановлять модульні лави. Про це повідомили у Червоному Хресті.

Модульні лави для облаштування укриттів передали Благодійний фонд LITUA kartu та Торгово-промислова палата Латвії.

Конструкція лави складається з двох сегментів, які легко та швидко кріпляться між собою без застосування дрібних деталей та додаткового інструменту.

На одному сегменті одночасно може сидіти 7-8 осіб і він витримує навантаження близько 1700 кг.

Зазначається, що перші такі лави були встановлені у Київському метрополітені і під час повітряної тривоги жінки та діти змогли комфортно на них розміститись.

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