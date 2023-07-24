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Бумеранг завжди повертається до своїх метальників, — Подоляк про атаку дронів на Москву

16:19, 24 липня 2023
За словами Михайла Подоляка, зло не залишиться безкарним.
Бумеранг завжди повертається до своїх метальників, — Подоляк про атаку дронів на Москву
Фото: lb.ua
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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що нічна атака дронів на Москву - це бумеранг, який завжди повертається до своїх метальників. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Бумеранг завжди повертається до своїх метальників. Навіть якщо вони переконані у власній безкарності, бо ховаються під покровом анонімності в конспіративних будівлях спеціальних організацій за тисячі кілометрів від активного фронту», - написав він.

Також Подоляк додав, що «справедливість має довгі руки».

«Про що говорять таємничі «безпілотники» над Москвою? 1. Зло не залишиться безкарним. 2. Ніхто не обіцяв Росії тишу. І після 17 місяців повноцінної війни агресор завжди отримує справедливу відплату. 3. І насамперед… про добру обізнаність щодо того, де у РФ розташовані «секретні установи», - зазначив він.

Раніше ми писали, що 24 липня безпілотники атакували москву та Крим.

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