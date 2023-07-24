Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти

Председатель Комитета Денис Маслов придерживается мнения, что за счет повышения верхнего предела санкции за коррупцию и введения в Уголовный кодекс отдельного раздела можно ее побороть.

Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестр судебных решений

Доступ к Реестру судебных решений смогут ограничивать на основании постановления следователя или прокурора, - Высший совет правосудия внезапно решил изменить свою позицию.

Верховная Рада уточнит основания пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам в делах об установлении дееспособности лица

В обоснование законопроекта депутаты ссылаются на постановление Верховного Суда Украины, где определено, что если судебный акт отменен, то он не порождает никаких правовых последствий с момента его принятия.

26 июля ВККС объявит результаты экзамена, который сдали кандидаты на должности судей из числа адвокатов, прокуроров, ученых

Более 360 кандидатов на должности судей ждали результатов практического задания почти 4 года.

Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на совместной с международными проектами конференции по гендерным подходам

Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на конференции по гендерным подходам, проводимой при поддержке проектов ПРАВО-JUSTICE и Программы USAID.

  1. В Украине

Бумеранг всегда возвращается к своим метателям, — Подоляк об атаке дронов на Москву

16:19, 24 июля 2023
По словам Михаила Подоляка, зло не останется безнаказанным.
Бумеранг всегда возвращается к своим метателям, — Подоляк об атаке дронов на Москву
Фото: lb.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ночная атака дронов на Москву - это бумеранг, который всегда возвращается к своим метателям. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что скрываются под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций за тысячи километров от активного фронта», - написал он.

Также Подоляк добавил, что «справедливость имеет длинные руки».

«О чем говорят таинственные «беспилотники» над Москвой? 1. Зло не останется безнаказанным. 2. Никто не обещал России тишину. И после 17 месяцев полноценной войны агрессор всегда получает справедливое возмездие. 3. И прежде всего... о хорошей осведомленности относительно того, где в РФ расположены "секретные учреждения», - отметил он.

Напомним, 24 июля беспилотники атаковали москву и Крым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду