Бумеранг всегда возвращается к своим метателям, — Подоляк об атаке дронов на Москву

По словам Михаила Подоляка, зло не останется безнаказанным.

Фото: lb.ua

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ночная атака дронов на Москву - это бумеранг, который всегда возвращается к своим метателям. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что скрываются под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций за тысячи километров от активного фронта», - написал он.

Также Подоляк добавил, что «справедливость имеет длинные руки».

«О чем говорят таинственные «беспилотники» над Москвой? 1. Зло не останется безнаказанным. 2. Никто не обещал России тишину. И после 17 месяцев полноценной войны агрессор всегда получает справедливое возмездие. 3. И прежде всего... о хорошей осведомленности относительно того, где в РФ расположены "секретные учреждения», - отметил он.

Напомним, 24 июля беспилотники атаковали москву и Крым.

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