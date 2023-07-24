Новые детали по делу банкротства «Дельта Банка»: будут судить бывшего владельца Лагуна и соучастников

Следствие доказывает, что бизнесмен с сообщниками присвоили более 250 млн гривен.

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Закончено досудебное расследование в еще одном уголовном производстве, связанном с банкротством ПАО «Дельта Банк». Главное следственное управление Национальной полиции передало в суд обвинительный акт против бывшего владельца Дельта Банка. В полиции не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о Николае Лагуне. Собраны доказательства присвоения более 250 млн. гривен, – это сообщает пресс-служба Нацполиции.

По материалам досудебного расследования, преступную сделку организовал бывший владелец банковского учреждения, занимавший должность председателя наблюдательного совета, вместе с двумя заместителями председателя совета директоров и должностным лицом банковского учреждения, одновременно занимавшего должность директора общества.

Следствие установило, что в течение 2012-2013 председатель наблюдательного совета ПАО «Дельта Банк» предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн гривен, из которых не вернула 199 млн грн. Также, заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору, по цене существенно ниже реальной стоимости, они завладели средствами в сумме около 29 млн грн.

Далее в течение 2014-2015 годов по аналогичной преступной схеме, в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица, должностные лица банковского учреждения, при пособничестве директора подконтрольного общества, завладели 19 млн грн.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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