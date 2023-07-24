Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Члены ВККС будут соблюдать гендерное равенство, а судей планируют назначать по стандартам меритократии

Правительство Великобритании «взяло шефство» над Высшей квалификационной комиссией судей.

По каким правилам состоится новый конкурс в Конституционный Суд, – известна финальная версия закона

Верховная Рада готовится принять закон о новом порядке отбора кандидатов на кресло судьи Конституционного Суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Судья КСУ сможет подать заявление об отставке только при наличии стажа в КСУ не менее 7 лет

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому судья Конституционного Суда сможет подать заявление об отставке при наличии стажа в должности судьи КСУ не менее семи лет.

ВККС утвердила кодированные результаты 368 кандидатов на должности судей местных судов

Девять кандидатов на должности судей допустили нарушения во время квалификационного экзамена – они дисквалифицированы.

В «Слуге народа» ожидают, что возобновят декларирование должностных лиц до октября, - итоги заседания фракции

Возобновление декларирования чиновников обсудили на фракции «Слуги народа».

  1. В Украине

Какой размер суточных расходов на командировку не облагается налогом

22:21, 24 июля 2023
Суммы и состав расходов на командировку государственных служащих определяются Кабинетом Министров Украины.
Какой размер суточных расходов на командировку не облагается налогом
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области разъяснили, какой размер суточных расходов на командировку не включается в налогооблагаемый доход плательщика налога:

«До оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон – не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день.

Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відрядження членів екіпажів суден/інших транспортних засобів або суми, що спрямовуються на харчування таких членів екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби):

  • провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України;
  • виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України;
  • використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або територіальних вод України.

Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену підпунктом 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 ПКУ.

Сума добових визначається в разі відрядження:

  • у межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), – згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;
  • до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в’їзд), – згідно з наказом про відрядження за наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні).

За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області