Обновили методические рекомендации по применению процедуры совместного транзита

В методических рекомендациях по NCTS уточнены особенности внесения информации о товаросопроводительных документах.

Фото: business.diia.gov.ua

Государственная таможенная служба Украины опубликовала обновленные методические рекомендации по заполнению таможенной декларации на товары при их помещении в таможенный режим транзита на условиях Конвенции о процедуре совместного транзита. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«В Методических рекомендациях уточнены особенности внесения информации о товаросопроводительных документах, в частности, указания экспортных деклараций, дополнительно к которым подаются декларации Т1, исключительно в разделе «Поданные документы/сертификаты» (графа 44). Также добавлен исчерпывающий перечень кодов документов, которые могут использоваться для заполнения раздела «Предыдущие документы» (графа 40)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ размещен в подразделе «Методические и учебные материалы» раздела «Общий транзит (NCTS)» на официальном вебпортале Гостаможслужбы.

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